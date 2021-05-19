«Форсажу 9» сулят лучший старт времен пандемии

Приключенческий боевик «Форсаж 9» имеет все шансы продемонстрировать самый внушительный старт в прокате времен пандемии коронавируса нового типа. В свои первые выходные в международном прокате фильм может заработать 160 и более миллионов долларов.

При этом речь идет о совокупных сборах лишь на нескольких рынках, в том числе в Южной Корее, Китае и России, где девятая серия выходит раньше, чем на в других странах. Естественно, наиболее внушительный результат ожидается в китайском прокате, так как фильмы этой серии пользуются большой популярностью у зрителей. А к тому же исполнитель главной роли Вин Дизель продолжает оставаться одной из самых почитаемых голливудских звезд.

Напомним, что на этот раз Дому предстоит противостоять грехам своего прошлого, если он собирается спасти тех, кого любит больше всего. Его команда объединяется, чтобы остановить угрожающий миру заговор, возглавляемый самым опытным убийцей и водителем, с которым они когда-либо сталкивались: человеком, который тоже является частью семьи Торетто.