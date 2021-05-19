Еще две компании получили лицензию от КРАИЛ — как продвигается легализация игорного бизнеса

Легализация игорного бизнеса продолжается. На сайте Комиссии за апрель было выдано ряд лицензий наземным пунктам, а также двум онлайн казино. Так список компаний, которые теперь могут работать абсолютно легально в Украине, значительно увеличился.

В конце месяца одесский отель «Гагарин» и львовский «Grand Hotel Lviv» оплатили свои лицензии и теперь могут официально открывать игорные залы на территории своих заведений. Данная информация была опубликована на официальном сайте КРАИЛ. Известно, что в бюджет будет выплачено 34 млн. гривен.

Данные заведения не первые, кто серьезно отнесся к легализации. В период с начала февраля по конец апреля было зарегистрировано и официально подтверждено 11 лицензий. Право на открытия наземных казино и залов игровых автоматов получили отели и гостиницы Киева, Львова, Одессы и Харькова. Подобный рост регистрация не меньше выдачи лицензий онлайн заведениям – 9 брендов стали частью легального рынка азартных игр.

Некоторые компании только собираются подавать заявки. Так, представители казино Вавада выразили стремление получить разрешение на легальную деятельность. При этом клуб продолжает работать на нелегальных основах. Но, взамен игрокам предлагается промокод Вавада, который привлекает тех, кто сомневается, стоит ли присоединяться к пока еще не получившему лицензию клубу. Такая тактика оправдана и используется многими онлайн казино. Для игроков Вавада регистрация проходит упрощенно, а за первый депозит начисляется бонус. Но, стоит отметить, что и данное заведение, и другие онлайн бренды работают вне закона и со временем их ждут блокировки и запреты, если в будущем они не смогут получить лицензию.

С наземным казино сложнее, ведь деятельность нелегальных игровых залов отследить куда проще и за их обнаружение нарушители могут понести серьезное наказание. Именно поэтому многие отели и гостиницы продолжают процесс легализации. Но, не все компании получают лицензию – так на момент 11 мая КРАИЛ отказала отелю «Днепр». Это уже второй отказ Комиссии.

Сколько уже получил бюджет от выдачи лицензий?

По данным КРАИЛ в бюджет поступило более 200 миллионов гривен. Такая сумма вдвое превышает изначальные ожидания экспертов. Стоит также отметить, что помимо наземных и онлайн казино в процесс легализации включились и букмекерские конторы. Свои лицензии оплатили бренды Фавбет и Пари Матч.

Также эксперты ожидают, что в летний период выдача лицензий только войдет в оборот. Это означает, что и поступления в бюджет увеличатся. По задумке ведомства все средства от лицензий будут направлены в специальные фонды для развития медицины, спорта и культуры. Финансирование будет происходить не только на государственном, но и на уровне местных бюджетов. Так ведомства смогут воплотить немало проектов, которые смогут увеличить качество жизни граждан и показать пользу от принятия закона о легализации.