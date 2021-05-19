Дженнифер Лав Хьюитт ждет третьего ребенка

42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт и ее 42-летний супруг Брайан Хэллисей готовятся к пополнению в семье — актриса рассказала, что ждет третьего ребенка. Звезда поделилась снимком с тестом на беременность с положительным результатом.

Мы всегда хотели третьего ребенка, но не думали, что это произойдет в безумный для всего мира год. Я считаю, что мы смогли вырастить двух особенных детей, которые будут прекрасными образцами для подражания. Возможность проделать все это еще раз с новым маленьким человеком — просто невероятный подарок в такое время,

— поделилась она в интервью изданию People.

Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хэллисей поженились в 2013 году. Через пять дней после свадьбы на свет появилась их дочь Отем, а еще через два года у них родился сын Аттикус. Как призналась актриса, дети очень обрадовались новости о пополнении в семье, а Аттикус догадался о беременности мамы даже раньше нее самой.

Однажды вечером мы с детьми лежали в кровати и смотрели телевизор. Там показали рекламу тестов на беременность. Мой сын ни с того ни с сего вдруг сказал: «Мамочка, ты должна заказать один из них на случай, если у тебя в животе будет ребенок». Тогда я подумала, что это так грубо, ведь я только что поужинала. Это засело у меня в голове, и дети уже около года время от времени спрашивали меня о брате или сестре,

— рассказала она.

В итоге сына она все же послушала и тест заказала. Он показал положительный результат.

Дженнифер призналась, что, несмотря на то что ей нравится быть беременной, третий ребенок для них с мужем, скорее всего, будет последним.

Не думаю, что я решусь еще на одного. Думаю, что пять — это слишком много,

— заключила она.

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