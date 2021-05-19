ЦАХАЛ завершил пятый этап ликвидации «проекта метро ХАМАСа» в Газе

Newsru.co.il передает: Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что в ночь на 19 мая ВВС ЦАХАЛа продолжили наносить удары по подземным инфраструктурам в секторе Газы, сбросив около 120 высокоточных бомб и завершив пятую фазу уничтожения «проекта метро ХАМАСа».

В частности, были ликвидированы подземные инфраструктуры террористов в Хан-Юнисе и Рафахе (на юге сектора Газы), где в ходе 25-минутной атаки были нанесены удары по примерно 40 подземным целям. Атака была осуществлена с привлечением 52 самолетов ЦАХАЛа.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по ряду наземных объектов ХАМАСа в Хан-Юнисе и Рафахе, в частности были поражены командные пункты и аванпосты боевиков, а также склад оружия, располагавшийся в штабе службы внутренней безопасности ХАМАСа.