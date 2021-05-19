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ЦАХАЛ опубликовал видеозапись точечной ликвидации ракетчика ХАМАСа

Newsru.co.il передает: Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись, на которой показана ликвидация боевика ХАМАСа после того, как была установлена его причастность к ракетному обстрелу израильской территории.

Судя по опубликованной видеозаписи, после обстрела, осуществленного со скрытой позиции рядом с жилым домом в Хан Юнисе (на юго-востоке сектора Газы), боевик попытался скрыться. Но всё это время его действия отслеживались с летательного аппарата, и в итоге он был уничтожен точечным ракетным ударом. При этом жилому зданию, рядом с которым велся ракетный обстрел, ущерб причинен не был.

19 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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