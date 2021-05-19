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Бейт-Ханун, сектор Газа: палестинская семья погибла из-за ракеты ХАМАСа, а не Израиля

Жизнь под куполом | Статьи | Известия
Израильские военные заявили, что взрыв, в результате которого погибла палестинская семья из 8 человек в Бейт-Ханун, произошел не из-за авиаудара Израиля.

По данным военных, причиной взрыва стала испорченная ракета ХАМАСа.

Подполковник Джонатан Конрикус, военный представитель, говорит, что ракета была запущена в Газе, упала в Газе и убила почти всю семью. По его словам, это не было нападением Израиля.

Сообщается, что Израиль не наносил в ту ночь ударов по Бейт-Ханун, где произошел инцидент. Это стало известно в ходе расследования.

По словам Конрикуса, порядка 700 ракет террористов, выпущеные по Израилю, не долетели и упали в Газе.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/190521_142331_75973.html

19 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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