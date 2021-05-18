Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей в тяжелом состоянии

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. По словам врачей, состояние актрисы в настоящий момент стабильное.

Звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей пройдет в больнице обследование коронарных сосудов. Подробности госпитализации актрисы раскрыл источник Пятого канала во вторник, 18 мая. Проблемы с сердцем у актрисы, которая находится в преклонном возрасте, начались несколько лет назад.

Наталья Варлей наиболее известна по роли комсомолки Нины в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 1966 года. Она также снялась в фильме «Вий» 1967-го. Варлей также работала эквилибристкой и выступала в МДТ имени Станиславского.