Заболевший коронавирусом индиец провёл 11 дней в «гнезде» на дереве, чтобы не заразить родных

Заболевший коронавирусом индиец провёл 11 дней в «гнезде» на дереве, чтобы не заразить родных. Больницы в Индии переполнены, так что 18-летний студент Рамават Шива Найк организовал собственный «карантинный бокс»

Шива соорудил подобие кровати из бамбука, верёвок и одеял и привязал конструкцию к ветвям дерева Каранджа. Само дерево тоже было выбрано не случайно: как пишет издание Tribune, оно известно своими лечебными свойствами.

С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду, а мобильный телефон позволял поддерживать связь с друзьями. Студент заодно писал письма местным властям. После его истории и множества запросов от других граждан, в хостеле неподалёку от деревни организовали изоляционное учреждение — последние несколько дней своего карантина Шива проведёт в более комфортных условиях.