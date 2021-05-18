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Заболевший коронавирусом индиец провёл 11 дней в «гнезде» на дереве, чтобы не заразить родных

Заболевший коронавирусом индиец провёл 11 дней в «гнезде» на дереве, чтобы не заразить родных. Больницы в Индии переполнены, так что 18-летний студент Рамават Шива Найк организовал собственный «карантинный бокс»

COVID-19,2019-nCoV, уханьский коронавирус, китайская чума,Индия,страны,самоизоляция,Зачем ты туда забрался?,Нахуя ты туда залез?

Шива соорудил подобие кровати из бамбука, верёвок и одеял и привязал конструкцию к ветвям дерева Каранджа. Само дерево тоже было выбрано не случайно: как пишет издание Tribune, оно известно своими лечебными свойствами.

С помощью ведра на верёвке родители передавали сыну еду и воду, а мобильный телефон позволял поддерживать связь с друзьями. Студент заодно писал письма местным властям. После его истории и множества запросов от других граждан, в хостеле неподалёку от деревни организовали изоляционное учреждение — последние несколько дней своего карантина Шива проведёт в более комфортных условиях.

COVID-19,2019-nCoV, уханьский коронавирус, китайская чума,Индия,страны,самоизоляция,Зачем ты туда забрался?,Нахуя ты туда залез?
18 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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