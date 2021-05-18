За 2020 рік — 7 провалів операцій ГУР, загинули люди, керівництво Міноборони не реагує

Про це він написав у Facebook.

«Загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою», — зазначив журналіст.

Cеред причин звільнення Бутусов назвав небажання Тарана реагувати на проблеми армії.

«Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР, такі як харчування, споруда арсеналів, Держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом злодійство в армії на паливі, закупівлі, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Також Бутусов заявив, що в державі відсутня централізована оборонна політика.

«У розпал війни провалене Держоборонзамовлення 2020 року, і зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021-го року, остаточний річний план в кінці травня не переданий виконавцям. Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема, Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації», — написав він.

Також серед причин для звільнення Бутусов назвав і справу про провал спецоперації із захоплення російських терористів «вагнерівців», яка не розслідується вже 8 місяців.

«Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020-му році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, в результаті значну кількість людей захоплено противником, є, на жаль, і втрати, розкриті ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна – зрада», — написав журналіст.

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