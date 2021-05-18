Южная Каролина ввела смертную казнь через расстрел

Южная Каролина приняла закон, согласно которому приговоренные к смертной казни должны выбирать между расстрельной командой и электрическим стулом.

Это призошло после того как приведение смертных приговоров в исполнение было приостановлено на десять лет из-за отсутствия препаратов для смертельных инъекций.

«На этих выходных я подписал закон, который позволит штату исполнять смертные приговоры. Семьи и близкие жертв по закону заслуживают закрытия вопроса и справедливости. Теперь мы можем это обеспечить», – написал губернатор Генри Макмастер в Твиттере.

Республиканец Макмастер хочет возобновить казни после 10-летнего перерыва, вызванного недостатком препаратов, используемых для смертельных инъекций.

До этого перерыва, приговоренные к смертной казни могли выбирать между электрическим стулом и инъекцией. При этом инъекция применялась, если приговоренный не сделал выбор.

По данным Информационного центра по смертной казни, Южная Каролина – четвертый штат, разрешающий казнь с помощью расстрельной команды, наряду с Миссисипи, Оклахомой и Ютой.

Острый дефицит смертельных препаратов, используемых для смертельных инъекций, продолжается несколько лет, поскольку несколько крупных лабораторий отказываются поставлять их в американские тюрьмы, чтобы не ассоциироваться со смертной казнью.