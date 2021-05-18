«  
  »

Южная Каролина ввела смертную казнь через расстрел

Камера казни в тюрьме штата Юта. В деревянной панели за креслом видны пулевые отверстия. 18 июня 2010 года

Решение было вызвано дефицитом препаратов для смертельных инъекций

Южная Каролина приняла закон, согласно которому приговоренные к смертной казни должны выбирать между расстрельной командой и электрическим стулом.

Это призошло после того как приведение смертных приговоров в исполнение было приостановлено на десять лет из-за отсутствия препаратов для смертельных инъекций.

«На этих выходных я подписал закон, который позволит штату исполнять смертные приговоры. Семьи и близкие жертв по закону заслуживают закрытия вопроса и справедливости. Теперь мы можем это обеспечить», – написал губернатор Генри Макмастер в Твиттере.

Республиканец Макмастер хочет возобновить казни после 10-летнего перерыва, вызванного недостатком препаратов, используемых для смертельных инъекций.

До этого перерыва, приговоренные к смертной казни могли выбирать между электрическим стулом и инъекцией. При этом инъекция применялась, если приговоренный не сделал выбор.

По данным Информационного центра по смертной казни, Южная Каролина – четвертый штат, разрешающий казнь с помощью расстрельной команды, наряду с Миссисипи, Оклахомой и Ютой.

Острый дефицит смертельных препаратов, используемых для смертельных инъекций, продолжается несколько лет, поскольку несколько крупных лабораторий отказываются поставлять их в американские тюрьмы, чтобы не ассоциироваться со смертной казнью.

18 мая, 2021 | Category: Новости, США
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  