ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире пошла на спад

Прирост новых случаев коронавируса в мире снижается вторую неделю подряд. Также наблюдается тенденция по уменьшению числа смертей, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

В то же время глава ВОЗ подчеркнул, что «до завершения пандемии еще далеко», и во многих странах ситуация еще продолжает вызывать обеспокоенность. Пандемия «не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно», отметил Гебрейесус.

Он также поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году, но выразил сожаление в связи с тем, что план на 2021 год недофинансирован, и это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на «возникающие горячие точки».