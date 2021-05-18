В России продолжается обвал экономики

ВВП России в I квартале 2021 года, по предварительным данным, снизился на 1%, следует из данных Росстата.

Ранее Минэкономразвития оценило падение ВВП в I квартале в 1,3%.

По данным Росстата, при расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали падение в пассажирообороте (на 34%), добыче полезных ископаемых (на 7,3%), объем платных услуг населению сократился на 4,3%, розничный товарооборот — на 1,6%.

При этом рост наблюдается в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 11,9%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром — на 9,6%. Кроме того, вырос оптовый товарооборот на 4,2%, обрабатывающие производства — на 0,9%.

В Росстате отмечают, что предварительная оценка ВВП выполнена на основе производственного метода. Первая оценка ВВП за I квартал, где будут представлены номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, а также валовая добавленная стоимость в разрезе отраслей экономики, будет опубликована 15 июня.

Предварительная оценка представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей в основных ценах и чистых налогов на продукты. Она основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

По данным Росстата, в 2020 году ВВП России в I квартале вырос на 1,4%, после чего началось падение показателя — на 7,8% во II квартале, 3,5% — в III квартале и 1,8% — в IV квартале. Всего за 2020 год, согласно второй оценке ведомства, ВВП снизился на 3%.