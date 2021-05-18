«  
  »

В Нью-Йорке появится страшный аттракцион с панорамным видом на город

У жителей и посетителей Нью-Йорка появится возможность посмотреть на город из стеклянной подвесной кабины лифта на высоте 370 метров. О появлении нового страшного аттракциона в мегаполисе сообщает Fox News.

Так, согласно информации издания, комплекс One Vanderbilt предложит гостям Нью-Йорка подняться на 77 этаж здания и полюбоваться на панораму Манхэттена.

Кроме того, гости небоскреба смогут посетить бар на террасе под открытым небом или отдохнуть на «самом высоком городском открытом альпийском луге в мире». Все достопримечательности станут доступны для желающих в конце октября этого года.

18 мая, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  