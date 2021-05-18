У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение (видео) Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей в тяжелом состоянии » В Нью-Йорке появится страшный аттракцион с панорамным видом на город У жителей и посетителей Нью-Йорка появится возможность посмотреть на город из стеклянной подвесной кабины лифта на высоте 370 метров. О появлении нового страшного аттракциона в мегаполисе сообщает Fox News. Так, согласно информации издания, комплекс One Vanderbilt предложит гостям Нью-Йорка подняться на 77 этаж здания и полюбоваться на панораму Манхэттена. Кроме того, гости небоскреба смогут посетить бар на террасе под открытым небом или отдохнуть на «самом высоком городском открытом альпийском луге в мире». Все достопримечательности станут доступны для желающих в конце октября этого года.