В Нью-Йорке появится страшный аттракцион с панорамным видом на город

У жителей и посетителей Нью-Йорка появится возможность посмотреть на город из стеклянной подвесной кабины лифта на высоте 370 метров. О появлении нового страшного аттракциона в мегаполисе сообщает Fox News.
Так, согласно информации издания, комплекс One Vanderbilt предложит гостям Нью-Йорка подняться на 77 этаж здания и полюбоваться на панораму Манхэттена.
Кроме того, гости небоскреба смогут посетить бар на террасе под открытым небом или отдохнуть на «самом высоком городском открытом альпийском луге в мире». Все достопримечательности станут доступны для желающих в конце октября этого года.
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