В Колумбии обнаружена живопись, возрастом 12 500 лет

В Колумбии обнаружена живопись, возрастом 12 500 лет. Это первое такое открытие в регионе.

Группа археологов во главе с Хосе Ириарте обнаружили в лесах Амазонки в Сердании де Ла Линдос, Колумбия, стену с наскальной живописью, возрастом 12 500 лет.



Длина стены с рисунками — 13 км. Археологи уже назвали ее «Сикстинская капелла древних».



Изображённые животные относятся к Ледниковому периода, выполнены охрой. Удивительно, что этот шедевр не был обнаружен ранее. Нашли его год назад, но держали в секрете, сняли документальный фильм «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», премьера состоится в декабре на британском канале Channel 4.



Рисунки настолько древние, что изображают вымерших животных, нарисованы очень четко, легко понять, кто это: мастодонты (вымершие 12 000 лет назад слоны); палеоламы (вымершие верблюды); лошади ледникового периода; гигантские наземные ленивцы.



Есть так же изображения людей и башен.



На доскональное изучение стены уйдёт не один десяток лет.