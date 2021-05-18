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В Колумбии обнаружена живопись, возрастом 12 500 лет

В Колумбии обнаружена живопись, возрастом 12 500 лет. Это первое такое открытие в регионе.
Группа археологов во главе с Хосе Ириарте обнаружили в лесах Амазонки в Сердании де Ла Линдос, Колумбия, стену с наскальной живописью, возрастом 12 500 лет.

Длина стены с рисунками — 13 км. Археологи уже назвали ее «Сикстинская капелла древних».

Изображённые животные относятся к Ледниковому периода, выполнены охрой. Удивительно, что этот шедевр не был обнаружен ранее. Нашли его год назад, но держали в секрете, сняли документальный фильм «Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки», премьера состоится в декабре на британском канале Channel 4.

Рисунки настолько древние, что изображают вымерших животных, нарисованы очень четко, легко понять, кто это: мастодонты (вымершие 12 000 лет назад слоны); палеоламы (вымершие верблюды); лошади ледникового периода; гигантские наземные ленивцы.

Есть так же изображения людей и башен.

На доскональное изучение стены уйдёт не один десяток лет.

18 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
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