В Австралии нашли вид моли, длиной 25 сантиметров

Гигантская моль была недавно найдена на строительной площадке в школе в Австралии. Гигантское насекомое настолько тяжелое, что не может летать, и вырастает до большого размера всего за несколько дней до спаривания. А потом умирает.

Гигантская древесная моль (Endoxyla cinereus) — самый крупный вид моли в мире. По данным Австралийского музея, в зрелом возрасте самки, которые примерно в два раза больше самцов, могут весить до 30 граммов, а их размах крыльев достигает 25 сантиметров. Они живут в лесах Австралии и Новой Зеландии.

Строители, работающие в государственной школе Маунт-Коттон, обнаружили гигантскую самку древесной мотыльки на площадке нового школьного здания на окраине тропического леса. Сфотографировав впечатляющую находку, строители вернули мотылька в дикую природу.

Личинки этих крупногабаритных насекомых зарываются в эвкалиптовые деревья, а через год снова появляются в виде гусениц. После они опускаются на землю, где питаются корнями дерева. Затем гусеницы появляются уже в своей гигантской окончательной форме.

Появившись, более мелкие самцы могут летать на короткие расстояния и искать самок на земле, чтобы спариваться с ними. Если размножение будет успешным, самка откладывает около 20 000 крошечных яиц, которые вылупляются и превращаются в личинок. Бабочки редко попадаются людям по простой причине — они быстро умирают после крайне энергичного спаривания.