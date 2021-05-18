«  
  »

У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение (видео)

Компания Disney выпустила трейлер анимационного сериала «Монстры за работой» — продолжения вышедшей в 2001 году «Корпорации монстров».

Entertainment Access

Обитатели Монстрополиса учатся жить по-новому после того, как главные герои оригинального мультфильма Майк и Салли доказали, что детский смех позволяет вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем страх. А значит, монстры должны смешить, а не пугать.

В центре сюжета — молодой монстр по имени Тайлор Таскмэн. Он только что окончил университет и устроился на работу в корпорацию монстров. Однако теперь Тайлору предстоит забыть все, чему его учили и переквалифицироваться из бабайки в шутника. В этом ему помогут Майк, Салли и другие персонажи «Корпорации монстров».

«Монстры за работой» выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже 2 июля (все еще недоступен в России). В первый сезон войдет 10 эпизодов.

18 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  