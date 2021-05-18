У «Корпорации монстров» скоро выйдет продолжение (видео)

Компания Disney выпустила трейлер анимационного сериала «Монстры за работой» — продолжения вышедшей в 2001 году «Корпорации монстров».

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Обитатели Монстрополиса учатся жить по-новому после того, как главные герои оригинального мультфильма Майк и Салли доказали, что детский смех позволяет вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем страх. А значит, монстры должны смешить, а не пугать.

В центре сюжета — молодой монстр по имени Тайлор Таскмэн. Он только что окончил университет и устроился на работу в корпорацию монстров. Однако теперь Тайлору предстоит забыть все, чему его учили и переквалифицироваться из бабайки в шутника. В этом ему помогут Майк, Салли и другие персонажи «Корпорации монстров».

«Монстры за работой» выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже 2 июля (все еще недоступен в России). В первый сезон войдет 10 эпизодов.