Стало известно, будет ли продолжение у «Хищных птиц»

Фанаты, ждущие сиквел, будут разочарованы. По словам Марго Робби, студия Warner не собирается снимать продолжение.

Актриса говорит, что в настоящее время о производстве второго фильма речи нет. Не то чтобы студия поставила окончательный крест на этой линии развития дисишной киновселенной, но в скором времени новой истории о «птицах» точно ждать не стоит.

Напомним, комедийно-феминистский супергеройский экшен «Хищные птицы» вышел на экраны в 2020 году. В нем Марго Робби вернулась к роли Харли Квинн, которую впервые сыграла в «Отряде самоубийц». Лента понравилась критикам, но в прокате собрала лишь 200 миллионов долларов при бюджете в 85 миллионов.

Также напомним, что 5 августа в кинотеатры попадет сиквел-перезапуск «Отряд самоубийц: Миссия навылет» от режиссера «Стражей галактики» Джеймса Ганна, где Робби вновь изобразила сумасбродную Харли.