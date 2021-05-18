США вновь заблокировали заявление СБ ООН по израильско-палестинскому насилию

США вновь, третий раз за неделю, заблокировали принятие заявления Совета Безопасности ООН, призывающего к прекращению израильско-палестинского насилия, что привело к созыву нового экстренного закрытого заседания, намеченного на вторник.

Проект заявления был составлен Китаем, Тунисом и Норвегией и представлен для утверждения 15 членами Совета Безопасности, в то время как израильские самолеты продолжили наносить удары по сектору Газа, а число жертв в результате недельного насилия превысило 200.

США дали понять, что «в данный момент они не могут поддержать выражение мнения» Совета Безопасности, заявил AFP один дипломат.

Миссия Норвегии при ООН объявила, что Совет Безопасности проведет во вторник новое экстренное заседание за закрытыми дверями по израильско-палестинскому конфликту, уже четвертое с 10 мая.

Последний проект документа, оказавшийся в распоряжении AFP, призывает к «деэскалации ситуации, прекращению насилия и уважению международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц, особенно детей».

В нем выражается «глубокая озабоченность» совета кризисом в Газе, «серьезная озабоченность» по поводу возможного выселения палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме, а также неприятие «односторонних действий», которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности.

Генеральная Ассамблея ООН проведет очные дебаты по израильско-палестинским столкновениям в четверг в 17:00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь ассамблеи Бренден Варма.