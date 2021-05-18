Состоящие в браке лучше спят и видят больше снов — ученые

Фаза быстрого сна у людей, состоящих в браке, оказалась длиннее, чем у холостых и незамужних (76,5 минут против 62,8 минут). Такой результат получили ученые из Норвегии, когда проанализировали фазы сна у женатых (замужних) людей и тех, кто никогда не состоял в браке. Возможно, все дело в чувстве защищенности и низких уровнях стресса у людей, находящихся в браке. Исследование опубликовано в Frontires in Psychiatry.

Сон человека подразделяется на фазы быстрого и медленного сна, которые повторяются за ночь. Медленный сон наступает обычно сразу после засыпания. Ученые считают, что он важен для процессов запоминания и структурирования памяти после времени бодрствования. Фаза быстрого сна намного короче (10-15 минут) и следует за фазой медленного сна, замыкая цикл. Всего за ночь таких циклов может быть около пяти, при этом доля быстрого сна постепенно нарастает.

В английском языке фаза быстрого сна называется REM — быстрые движения глаз (rapid eyes movement). Она получила свое название из-за характерного для нее движения глазных яблок под закрытыми веками. В целом во время этой фазы наблюдается повышенная активность головного мозга, учащается дыхание и сердцебиение. Фаза быстрого сна играет важную роль в поддержании нормального функционировании организма, но при это сама она уязвима для влияния внешних факторов. Ее нарушения связывают с бессонницей, депрессией, стрессом. Она даже влияет на продолжительность жизни: cнижение длительности фазы быстрого сна связали с увеличением смертности от всех причин.

Хенниг Йоханнес Древес (Henning Johannes Drews) и Анника Древс (Annika Drews) из Норвежского Университета науки и технологий изучили влияние брака на продолжительность быстрого сна. Они использовали данные участников из исследования Sleep Heart Health Study. Его участникам проводили полисомнографию (исследование сна) в домашних условиях: на полученных диаграммах (гипнограммах) измеряли длительность фаз сна. У участников исследования также собрали социо-демографические данные, а затем разделили их на две группы по 69 человек в каждой: находящиеся в браке и те, которые в нем никогда не состояли. Группы сравнили, используя критерий Стьюдента или критерий Вилкоксона.

У людей, находящихся в браке, продолжительность фазы быстрого сна была больше, чем у никогда не состоявших в браке: в среднем 76,5 минут против 62,8 минут (p = 0.003). У них также оказался больше процент быстрого сна за ночь (20,5 процентов против 17,1 процента, p = 0.001). Фаза медленного сна не различалась между группами (p ≥ 0.29).

Исследование доказывает, что близкие отношения в браке (и сон вместе) связаны с увеличением фазы быстрого сна. Древс объясняет полученные результаты тем, что быстрый сон выступает в качестве связующего звена между супружескими отношениями и психическим здоровьем. Также быстрый сон вовлечен в формирование эпизодической (об автобиографических событиях) и эмоциональной памяти, которые связаны с социализацией. Сон с партнером создает чувство защищенности, уменьшает уровень стресса, а также поддерживает температуру тела (во время фазы быстрого сна способность поддерживать температуру снижается). Среди ограничений в исследовании ученые называют невозможность получить данные о том, что люди, не состоящие в браке, действительно спали одни. В будущем они собираются провести исследования с более тщательным разделением людей, которые спят вместе, и людей, спящих в одиночестве.