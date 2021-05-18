Шэннен Доэрти пережила рак и вернулась к съёмкам в кино

Актриса, известная по сериалам «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210», Шэннен Доэрти выложила в своём Instagram снимок с Брюсом Уиллисом, с которым она сейчас снимается в боевике «Крепость».

«Хороший день на работе», — написала Доэрти.

Это первый проект Доэрти с 2019 года. После того, как актриса заявила о вновь диагностированном раке, она проходила курс химиотерапии, и, судя по тому, что она смогла вернуться к съёмкам, он прошёл удачно. Впервые у Доэрти обнаружили рак в 2015 году.

Фильм «Крепость» расскажет о сотруднике спецслужб по имени Роберт, который отошёл от дел и находится на заслуженном покое в элитном доме престарелых. Именно там с ним решает свести счёты преступник Балзари, который берёт всех в заложники со своей бандой. Тогда Роберту приходится спасать не только себя, но и весь дом, в чём герою поможет его сын.