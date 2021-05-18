Россия – мировой лидер по концентрации богатства у ограниченного числа людей

Россия с заметным отрывом от других стран лидирует по состоянию миллиардеров относительно внутреннего валового продукта (ВВП) страны. На долю самых состоятельных людей России (около 120 человек) приходится около 35% от ВВП. Это наивысшая концентрация богатства в мире, сообщает Financial Times.

В рейтинге, составленном на основе списка миллиардеров Forbes, вторую позицию занимает Швеция (состояние миллиардеров оценивается в 30% от ВВП страны), следом идет Индия (20% от ВВП), далее США (19%) и Франция (17%).

В индивидуальном зачете среди российских миллиардеров первое место у главы компании «Северсталь» Алексея Мордашова – 29 млрд долларов (1,7% ВВП). Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос располагает состоянием, равным 0,8% ВВП США (177 млрд долларов).

При этом по свежим данным, приведенным в СМИ, минимальная зарплата в McDonald’s США превышает доходы подавляющего большинства россиян. Самый низкооплачиваемый работник McDonald’s может рассчитывать на 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Согласно выкладкам Росстата, в первом квартале 2021 года лишь 2,7 процента россиян ежемесячно получали свыше 100 тысяч рублей.

Андрей Нечаев: «С каждым годом богатые становятся богаче, а бедные – беднее»

В России колоссальная дифференциация доходов населения и уровня жизни, отметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» экс-министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, это безусловный факт.

«Есть разные показатели, начиная от научных типа коэффициента Джини (Статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку – В.В.) и кончая журналистскими исследованиями, которые подтверждают, что социальное неравенство в России очень высокое, – добавил он. – Используя избитую формулировку, можно сказать, что с каждым годом богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Подобная дифференциация, конечно, чревато высоким социальным напряжением в обществе и соответствующими рисками».

Тем не менее, как признался Андрей Нечаев, его как раз больше беспокоит огромное количество бедных в стране, а не растущее число миллиардеров. «Правда, по итогам 2020 года Росстат данные о наличие бедных искусственным путем заметно понизил – до 18,2 миллионов человек, – уточнил он. – Но это все равно впечатляющая цифра. При том, что уровень бедности в России официально определяется по прожиточному минимуму, который непонятно, чему соответствует, а главное – есть серьезные сомнения, что на него действительно можно прожить».

С 1 января 2021 года прожиточный минимум в РФ составляет 11 653 рублей (около 150 долларов США), для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Кроме того объективность официальной статистики справедливо вызывает у многих скепсис, констатировал экс-министр экономики. «Потому что, скажем, по итогам второго квартала прошлого года было 19,8 миллионов человек за «бортом» прожиточного минимума. А если взять так называемые реальные доходы населения, используемые в большинстве стран Европы для оценки уровня бедности, то мы получаем 36 миллионов человек, имеющих доход ниже 60 % от медианного (отражающего количество средств, которые получает среднестатистический гражданин – В.В.). В странах ЕС такой показатель считается гранью бедности», – резюмировал Андрей Нечаев.

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии, реальные доходы граждан РФ упали до уровня 2009 года.

Михаил Новопрудский: «Богатство, оказавшееся в руках нуворишей, никак социализировано»

В свою очередь экономический обозреватель в комментарии «Голосу Америки» Михаил Новопрудский указал на принципиальное отличие российских миллиардеров от западных. По его словам, последние сделали свои деньги сами и могут ими распоряжаться как угодно, а почти все олигархи России – «люди подневольные, и их могут в любой момент “раскулачить”». «Главная проблема такого положения в том, что все богатство, оказавшееся в руках нуворишей, никак социализировано, – констатировал он. – Отсюда большие трудности с наследованием состояния. В России всегда есть опасность, что начнется очередной передел собственности силовым путем».

На самом деле это не победа частной собственности, утверждает экономический обозреватель. На его взгляд, весь талант российских бизнесменов-миллиардеров в том, что они вовремя оказались у государственной «кормушки». «Но в этом и их беда, – подчеркнул он. – Они сохраняют свои богатства только за счет близости к госресурсам, конвертируя власть в собственность. И это очень непрочная конструкция. Да, они фактически контролируют целые отрасли экономики. Но над ними постоянно висит угроза потерять все и сразу, причем вместе со свободой. Достаточно прогневать кого-нибудь из кремлевской верхушки или впасть в немилость первого лица государства».

Вместе с тем Михаил Новопрудский согласен, что главная проблема России – бедность населения: «Это подтверждается практически всеми опросами. Парадокс состоит в том, что люди, тем не менее, свыклись с неравенством. Поэтому оно не стало дополнительным фактором социальной напряженности. Скорее в этой роли выступает именно падение доходов граждан и уровень бедности. Что, с одной стороны, вызывает у части людей раздражение, недовольство и тревогу, с другой – многие просто заняты выживанием, им не до протестов. Поэтому государству выгодно поддерживать, например, большое количество бюджетников, финансово зависящих от центра. Так власть пытается контролировать лояльность».

В России в известном смысле приватизировано государство, которое управляется как некая частная корпорация небольшим кругом людей в собственных интересах, но многие вынуждены закрывать на это глаза и мириться с полунищенским существованием, заключил обозреватель.