Прозрачный наряд 47-летней модели на премии MTV показался странным

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вышла в свет в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

47-летняя знаменитость появилась на красной дорожке ежегодной премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards в кожаном боди и прозрачном платье бренда Aliette, которое выполнено в виде сетки. Черный наряд манекенщицы оформлен глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу.

В качестве обуви Клум выбрала высокие сапоги из лакированной кожи на высоком каблуке. Образ дополнен чокером с кристаллами и кольцами. Актрисе нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Пользователи сети неоднозначно оценили наряд Клум, о чем принялись писать в комментариях под опубликованными кадрами. Некоторые фанаты посчитали одежду телеведущей слишком откровенной для ее возраста: «Странно, что 47-летняя женщина до сих пор одевается таким образом», «Она выглядит даже старше своих лет», «Такое ощущение, что она увязалась с детьми в клуб».

В то же время другие поклонники звезды восхитились ее фигурой. «Она выглядит потрясно», «Как всегда лучшая», «Какая же Хайди красивая», «Клум выглядит прекрасно для 47 лет», — высказывались они.