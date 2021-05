Новый дисплей Samsung складывается в несколько раз Искусственный интеллект от Intel сделал игру GTA V невероятно фотореалистичной » Новый «Форсаж» разочаровал критиков Премьера очередного фильма о приключениях команды Доминика Торетто назначена на 19 мая. В США фильм выйдет лишь 25 июня, но некоторые критики уже ознакомились с картиной. На момент подготовки заметки рейтинг фильма на Rotten Tomatores составил 60%. На этот раз героям серии придётся столкнуться с родным братом Доминика, который хочет отомстить за события многолетней давности и попутно захватить мир. Фильм поставил Джастин Лин, снявший несколько частей франшизы в прошлом. В первую очередь рецензенты отмечают, что фильм ещё масштабнее прошлой части, а его авторы окончательно забыли о законах физики. Однако рецензент The Hollywood Reporter признаётся, что ни один трюк картины не запоминается, как некоторые эпизоды из прошлых частей. «Форсаж 9» звучит интереснее, чем он есть на самом деле. Джастин Лин, как и в случае со «Стартрек: Бесконечность», делает ставку на количество, а не качество. Здесь ещё больше необязательного экшена, побочных сюжетных линий и персонажей. Однако постоянно кажется, что чего-то не хватает. Да, в фильме есть сцена с полётом в космос, но о ней лучше и не вспоминать: даже прыжки между небоскрёбами из седьмой части смотрелись веселее. Джон Дефор The Hollywood Reporter Но, по мнению Алонсо Дуральде из The Wrap, на «Форсаж 9» стоит обязательно сходить, если вы соскучились по блокбастерам: размах фильма всё же покрывает недостатки. Несомненно, в этом есть заслуга Джастина Лина, которой хорошо понимает, как следует работать с материалом. Фильм делает всё, чтобы удовлетворить зрителей, которые хотят увидеть на экране масштабный и взрывной экшен. Пусть «Форсаж 9» до смешного абсурден, но от просмотра всё равно захватывает дух. Алонсо Дуральде The Wrap Джастин Лин знает своё дело. Он не жмёт на тормоза, а ускоряет темп фильма насколько возможно: именно поэтому идеи авторов работают. Дэвид Эрлих IndieWire Как и в случае с предыдущими фильмами, не стоит ожидать от «Форсажа 9» захватывающего сюжета. Авторы попытались объяснить флэшбеками, где все эти годы был брат Доминика, но получилось довольно поверхностно. Актёры же работают на обычном для себя уровне. Разве что Джону Сине негде показать свою харизму. Дуральде отмечает, что в своих прошлых картинах он смотрелся намного интереснее. Как и прежде, Лудакрис и Тайриз Гибсон обмениваются глупыми шутками, а Вин Дизель пафосно смотрит на всех вокруг. Какие-то эмоции в фильме проявляют только Мишель Родригес и Джордана Брюстер. А вот Джон Сина выпадает из общей картины. Он приковывает к себе внимание в комедийных ролях, как в «Девушке без комплексов» или «Секса не будет», но в амплуа мрачного и вечно расстроенного брата Торрето ему показать нечего. Алонсо Дуральде The Wrap Впрочем, несмотря на недостатки, Дэвиду Эрлиху из IndieWire кажется, что следующие фильмы франшизы могут получиться лучше. «Форсажу 9» удаётся сделать серию масштабнее, но в нём также чувствуется дух первых фильмов. Да, мир франшизы никогда не казался более сумасшедшим, чем сейчас. Но впервые за долгое время кажется, что авторы двинулись в нужном направлении. Дэвид Эрлих IndieWire