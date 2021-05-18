Новый «Форсаж» разочаровал критиков

Премьера очередного фильма о приключениях команды Доминика Торетто назначена на 19 мая. В США фильм выйдет лишь 25 июня, но некоторые критики уже ознакомились с картиной. На момент подготовки заметки рейтинг фильма на Rotten Tomatores составил 60%.
На этот раз героям серии придётся столкнуться с родным братом Доминика, который хочет отомстить за события многолетней давности и попутно захватить мир. Фильм поставил Джастин Лин, снявший несколько частей франшизы в прошлом.
В первую очередь рецензенты отмечают, что фильм ещё масштабнее прошлой части, а его авторы окончательно забыли о законах физики. Однако рецензент The Hollywood Reporter признаётся, что ни один трюк картины не запоминается, как некоторые эпизоды из прошлых частей.
Но, по мнению Алонсо Дуральде из The Wrap, на «Форсаж 9» стоит обязательно сходить, если вы соскучились по блокбастерам: размах фильма всё же покрывает недостатки. Несомненно, в этом есть заслуга Джастина Лина, которой хорошо понимает, как следует работать с материалом.
Как и в случае с предыдущими фильмами, не стоит ожидать от «Форсажа 9» захватывающего сюжета. Авторы попытались объяснить флэшбеками, где все эти годы был брат Доминика, но получилось довольно поверхностно. Актёры же работают на обычном для себя уровне. Разве что Джону Сине негде показать свою харизму. Дуральде отмечает, что в своих прошлых картинах он смотрелся намного интереснее.
Впрочем, несмотря на недостатки, Дэвиду Эрлиху из IndieWire кажется, что следующие фильмы франшизы могут получиться лучше.
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