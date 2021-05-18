Новый дисплей Samsung складывается в несколько раз

Складные телефоны от Samsung уже есть на рынке, но последняя концепция отличается от всех предыдущих. Компания представила новый, 7,2-дюймовый OLED-дисплей с двойным сгибом. Теперь большие дисплеи можно сложить на более мелкие, как лист бумаги.

Samsung

Как только Samsung наладит производственные процессы и будет достаточно уверен в долговечности конструкции, технология появится на рынке.

Также компания представила 17-дюймовый складной экран с соотношением сторон 4: 3 для ноутбуков. Он соответствует размеру планшета в сложенном виде и размеру монитора компьютера — в развернутом. Его особенность в том, что одновременно и удобно запускаются сразу два приложения бок о бок.

Samsung

Samsung также по-новому взглянул на свою технологию поворотных экранов. Она позволяет телефону оставаться компактным для переноски, но с возможностью расширения дисплея, когда требуется дополнительное пространство на экране.

Samsung

Кроме того, компания показала дисплей OLED для ноутбука, под поверхностью которого располагается камера. Эту разработку производитель уже демонстрировал в начале года, называя её Samsung Blade Bezel.