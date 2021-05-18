Netflix снимает продолжение эротической драмы 365 дней

Стриминговий сервис Netflix снимает вторую и третью части польской эротической драмы 365 дней.

Кинокартина вышла на большой экран в феврале прошлого года. Она появилась на Netflix и стала хитом по просмотрам.

Это фильм о харизматичном Массимо Торричелли, который унаследовал руководство сицилийской мафией.

По сюжету киноленты, созданной по одноименному роману Бланки Липинской, Массимо встречает свою любовь Лауру, но в ее жизни появляется странный человек.

В Netflix отмечают, что сиквелы снимаются при поддержке самой стриминговой платформы, поэтому они будут оригинальным продуктом.

Роли в продолжении эротического фильма исполнят те же актеры — Микеле Морроне и Анна-Мария Сиклуцкая. Режиссерами также выступят Барбара Бяловас и Томаш Мандес.

Съемки сиквелов стартовали в этом месяце в Польше, а затем продолжатся в Италии.

Премьера запланирована на 2022 год.