Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Этой радостной новостью звезда буквально несколько минут назад поделилась в своем инстаграме, опубликовав фото крохотных ножек новорожденной малышки.

Прекрасное маленькое счастье выбрало меня в качестве своей матери. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви на свете, — подписала снимок Наоми.

Наоми не уточнила, как именно малышка появилась на свет, однако, вероятно, модель прибегла к услугам суррогатной матери. О беременности Кэмпбелл в прессе ничего слышно не было, к тому же в начале апреля этого года она появлялась на одном из показов без единого намека на округлившийся живот.

Новость о пополнении в семье супермодели 1990-х стала полной неожиданностью не только для поклонников по всему миру, но и я для многих звездных друзей Наоми. В комментариях под фото новорожденной малышки свои поздравления, сопровожденные искренним удивлением, уже оставили Марк Джейкобс, Ева Герцигова, Зои Салдана и многие другие.