Найдено древнейшее изображение гориллы за пределами Африки

Чечилия Верчини описала древнейшее изображение гориллы, найденное за пределами Африки — оно находится в азиатской миниатюре конца XV века. Исследователь предположила, что художник из Империи Тимуридов, вероятно, вживую видел примата. Это указывает на торговлю или обмен экзотическими представителями фауны между Восточной Африкой и Центральной Азией до прихода европейцев. Статья опубликована в журнале Primates.

До прихода европейцев в эпоху Великих географических открытий на территорию Великих Африканских озер обитающие там человекообразные обезьяны оставались не описаны, по меньшей мере, в дошедших до нас источниках. Более того, крайне мало фактов указывают на то, что они вообще были известны за пределами Африки. Лишь в последнее время появились некоторые подтверждения, что гориллы и шимпанзе известны на Ближнем Востоке с более раннего времени, так как эти регионы связывали древние торговые пути. Недавно обнаружены две мраморные фигуры, вероятно, происходящие из Элама эпохи среднего бронзового века. Анализ их морфологических признаков показал, что они изображают шимпанзе. Это подтверждает, что, скорее всего, животные были проданы или обменяны в Элам еще во II тысячелетии до нашей эры.

Чечилия Верчини (Cecilia Vercini) из Лиссабонского университета описала самое древнее изображение гориллы, найденное за пределами Африки. Этот рисунок находится в азиатской миниатюре «Четыре плененных демона» второй половины XV века, которая сегодня хранится в музее искусств Метрополитен. Композиция выполнена на шелке и изображает антропоморфное существо, окруженное другими человекообразными особями.

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Верчини указала, что центральная особь больше всего похожа на гориллу: лицо, верхние части рук и осанка гориллы, но кисти рук и ноги выглядят как человеческие. Ученый отметила, что особое значение имеют седые волосы на голове и плечах изображенного животного, так как это отличительная черта подвида Gorilla beringei graueri. На черепе отсутствует сагиттальный гребень, который характерен для взрослых самцов горилл. Это показывает, что нарисованная особь могла быть самкой или молодым самцом. Верчини предположила, что художник видел гориллу вживую. Она отметила, что торговые отношения между Восточной Африкой и Азией, связанные с обменом животных, известны с III–II тысячелетий до нашей эры.

Изучив географический ареал обитания горилл, торговые пути и потенциально вовлеченные народы, Верчини предположила, что Gorilla beringei был тем видом, которым торговали. Она отметила, что территория подвида Gorilla beringei graueri исторически заселена этнической группой пигмеев батва. Их роль в отлове животных для продажи известна с древности и показана на рельефном фризе во дворце Персеполя (около 470 года до нашей эры).

По мнению Верчини, изображение гориллы заслуживает внимания, так как, возможно, говорит о торговле человекообразными обезьянами еще до эпохи Великих географических открытий, когда случился первый известный контакт европейцев с гориллами и шимпанзе. Исследователь предположила, что, возможно, примат был подарком тимуридским правителям, так как в этот период существовала практика обмена экзотическими представителями фауны для поддержания хороших политических отношений.