Россия – мировой лидер по концентрации богатства у ограниченного числа людей Найдено древнейшее изображение гориллы за пределами Африки » Муж Скарлетт Йоханссон жестоко облил её зелёной слизью в прямом эфире MTV Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост облил супругу зелёной слизью в прямом эфире премии MTV. Фрагмент трансляции опубликован на YouTube-канале MTV.

36-летняя звезда не смогла приехать на церемонию, но решила произнести речь по видеосвязи. По её словам, она получила награду благодаря поклонникам, а также «сотням творческих людей со всего мира», помогавших ей работать над проектами. Но вдруг в кадре появился Жост и вылил на голову жены зелёную субстанцию, напоминающую слайм.