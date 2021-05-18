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Муж Скарлетт Йоханссон жестоко облил её зелёной слизью в прямом эфире MTV

Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост облил супругу зелёной слизью в прямом эфире премии MTV. Фрагмент трансляции опубликован на YouTube-канале MTV.

Муж Скарлетт Йоханссон облил её зелёной слизью в прямом эфире
36-летняя звезда не смогла приехать на церемонию, но решила произнести речь по видеосвязи. По её словам, она получила награду благодаря поклонникам, а также «сотням творческих людей со всего мира», помогавших ей работать над проектами. Но вдруг в кадре появился Жост и вылил на голову жены зелёную субстанцию, напоминающую слайм.

18 мая, 2021 | Tags: | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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