Мадонну заподозрили в неудачной пластике лица

Лицо американской певицы Мадонны стало горячей темой обсуждений в Сети после того, как она опубликовала несколько своих новых фото.

62-летняя знаменитость разместила в Instagram серию кадров, на которых позировала в эффектных брюках и облегающем топе с принтом.

Впрочем, внимание фолловеров привлекло лицо певицы, а не ее сексуальный образ. В комментариях пользователи Сети заподозрили ее в неудачной пластике и отметили, что она похожа на «инопланетного гостя».

«Что случилось с твоим лицом?», «Ты как инопланетянка», «Инопланетный гость», «Тело супер, а лицо ужасное», «НЛО», «Что с лицом? Слишком много ботокса?», «О Боже, ты выглядишь, как с другой планеты», «Ой, Мадонна, что ты сделала с собой?», «Неудачная пластика», — возмущаются в комментариях.