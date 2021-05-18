Квартира по военной ипотеке: рассказываем обо всех нюансах

Военнослужащим государство помогает с покупкой жилья. С 2005 года они могут купить квартиры по военной ипотеке. Условия кредита для проходящих службу и гражданских лиц различны. Полученные по ссуде средства возвращать будет не военнослужащий, а Минобороны, учитывается минимальный срок службы. Узнать подробности программы военной ипотеки можно у независимого эксперта по новостройкам Анапы.

Понятие о военной ипотеке

Это ссуда, предоставляемая банком военнослужащим для покупки квартиры, с участием государства. Желающие присоединиться к программе регистрируются участниками накопительно-ипотечной системы (НИС). ФЗ №117-ФЗ от 20.11.2004 г. и приказом Правительства РФ от 24.04.2017 г. определено, что льгота распространяется только на тех, кто прошел службу по контракту в рядах ВС РФ не менее 10 лет и оформивших Свидетельство на целевой заем.

Выплаты осуществляются из расчета 18 кв. м на каждого члена семьи. Сумма корректируется с учетом инфляции каждый год. При остатке денег, учтенных на НИС, у участника появляется право свободного их использования.

Права на квартиру имеет только участник НИС. Наследники первой очереди претендуют на жилье только, если военнослужащий погибнет или пропадет без вести.

Лица, имеющие право претендовать на получение квартиры

Для стимуляции заключения контракта военнослужащим предоставляются субсидии или военная ипотека. Имеется 2 группы лиц для включения в программу: подлежащие обязательному и добровольному включению.

Обязательно включаются в программу:

военнослужащие, не получавшие ранее субсидии на обеспечение квартирой, временно исключенные из воинского состава по состоянию здоровья, проблемам в семье, из-за сокращения войсковой части или должности, но восстанавливающиеся в них;

лица, заключившие контракт с этой даты и получившие первое офицерское звание.

Лица добровольного включения:

рядовые, заключившие второй контракт с Минобороны после 1 января 2005 г.;

офицеры, заключившие первый контракт до этой даты, но получившие документ об окончании образовательной организации после нее.

Прапорщики и мичманы, отслужившие до 3 лет и более, с 01.01.2005 относятся ко 2 и 1 группе соответственно.

Военные, решившие участвовать в программе, подают рапорт на имя командира войсковой части о вступлении в НИС. Платежи, связанные с экспертизой, услугами риэлтора, нотариуса, заключением договора страхования, нарушением Воинского устава или увольнении до достижения минимального порога, выполняются самостоятельно.

Если ипотека не будет выплачена до ухода из ВС РФ по возрасту, погасить остаток суммы придется бывшему военнослужащему.

Какие квартиры можно купить

По программе можно купить как первичное (строительство которого ведется по ДДУ), так и вторичное жилье. На вторичном рынке программа позволяет выбрать коттедж, таунхаус без обременений, на первичном — только квартиру.

Она закладывается банку, что предотвращает невозможность платежа при расторжении контракта между военнослужащим и Минобороны.

Требования к объектам недвижимости:

нет в списках ветхого, аварийного жилья, под снос;

нет обременений;

исправность и подведение инженерных коммуникаций;

строительство здания после 1970 г.;

нет деревянных перекрытий;

отдельный санузел и кухня;

есть фундамент.

Выбранная квартира аккредитуется банком и Росвоенипотекой.

Рефинансирование военной ипотеки

Проходящим службу эта возможность предоставлена с 2018 г. Рефинансирование изменяет первоначальные условия ипотеки. Банк (лучше другой) выдает кредит для погашения обязательств по старой ипотеке. Рефинансирование используется, если выплаты по НИС существенно ниже требуемой суммы, из-за чего военнослужащий вынужден осуществлять частичное погашение самостоятельно. При значительном снижении ставки появляется возможность погасить обязательства с наименьшими потерями.

Если у вас есть необходимость в консультации по военной ипотеке — обращайтесь по адресу: г. Анапа, ул. Крымская 272. Телефон: +8 (800) 350 34 54.

При участии в программе военнослужащему нужно подать рапорт начальнику, подготовить документацию и выбрать банк. Погашение с государства может быть перенесено частично или полностью на лицо, получившее сертификат.