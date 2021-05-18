Крупнейший белорусский интернет-портал заблокирован, его руководители задержаны

Доступ к сайту крупнейшего белорусского интернет-портала Tut.By заблокирован днём во вторник, 18 мая. Это случилось вскоре после того, как в его офис пришли сотрудники правоохранительных органов. Против руководства портала возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

Обыски прошли в центральном офисе портала в Минске и его региональных отделениях. Их вели сотрудники Департамента финансовых расследований Белорусского Комитета государственного контроля.

К нескольким редакторам входящего в состав портала одноимённого СМИ, в том числе главному редактору Марине Золотовой, пришли сотрудники Департамента, – сообщалось на сайте. Общая дверь в тамбур перед её квартирой выбита, где она находится – неизвестно. Офис в Минске закрыт, его сотрудники не отвечают на звонки. Следственные действия проходят также у связанных с изданием хостером и сайтом по продаже автомобилей – hoster.by и av.by.

Как минимум головную компанию во вторник лишили статуса резидента Парка высоких технологий – ведущего IT-кластера страны с облегчённым налоговым режимом. Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Черняковская несколько часов не отвечает на телефонные звонки.

Tut.by и связанные с ним ресурсы – крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими «Яндексом» или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.

Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ – из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.