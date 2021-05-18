К странам Европы, выславшим российских дипломатов, присоединилась Северная Македония

Скопье после устроенных предполагаемыми агентами разведки России взрывов на военных складах в Европе тоже объявил персоной нон грата российского дипсотрудника. Об этом пишет Bloomberg.

Кто именно из дипломатов попал под высылку из Северной Македонии, власти не разглашают. Однако порталу MKD известно, что это произойдет уже в ближайшие часы.

В посольстве РФ подтвердили шаг Скопье и анонсировали ответные меры.

Ранее Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к диверсии на складах во Врбетице. Аналогичные подозрения появились и у Болгарии.

В знак солидарности с Прагой несколько европейских стран, включая Словакию, Латвию, Литву и Эстонии, выслали российских дипломатов.