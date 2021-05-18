Израиль нанес массированный удар по домам командиров ХАМАС

Боевая авиация Израиля атаковала новые цели в секторе Газа. По сообщению ЦАХАЛА, во вторник была разрушена серия домов командиров сил движения ХАМАС и ракетные установки, из которых боевики с 10 мая наносят удары по еврейскому государству.

За сутки Израиль взорвал 12 домов офицеров-хамасовцев, включая жилище замкомандира Северной бригады Рафы Салмана.

За утро ХАМАС также лишился девяти наземных и подземных установок для запуска ракет. Военные армии обороны Израиля сообщили, что для уничтожения посылались не только истребители, но и беспилотники.

К девятому дню конфликта между палестинцами и Израилем радикальные группировки выпустили из Газы более 3,3 тыс. ракет, около 15% которых разорвались в самом анклаве. Более 200 человек стали жертвами конфликта.