Искусственный интеллект от Intel сделал игру GTA V невероятно фотореалистичной

Современные компьютерные игры уже погружают пользователя в виртуальный мир, максимально приближенный к действительности. Тем не менее новые разработки инженеров Intel Labs сделают игровой мир еще более реалистичным, обладающим фотографической детализацией. Проект, названный «Повышение качества фотореализма» (Enhancing Photorealism Enhancement), основан на машинном обучении и использует всю мощь искусственного интеллекта. Реализация пилотного проекта осуществляется на примере игры Grand Theft Auto V, которая и так славится максимальным приближением виртуального города Сан-Андреас к реалиям Лос-Анджелеса.
В тестовом режиме разработчики Intel проверили возможности машинного обучения нейронной сети на примере реальных фотографий немецких городов. Имеющиеся в распоряжении исследователей фото были преобразованы искусственным интеллектом и переданы в игровую систему. В результате было получено фотографически реалистичное изображение, подобное фотографиям, выполненным через лобовое стекло авто.
На динамически изменяемом фотографическом изображении можно наблюдать слегка размытое освещение, отражение света от тротуара, отблески освещения от проезжающих автомобилей. Игрок полностью погружается в фотореалистичную атмосферу города со всеми присущими ему объектами: зданиями, растениями, предупреждающими знаками и встречными автомобилями.
По заявлению разработчиков из Intel Labs, новый алгоритм позволяет превзойти все предыдущие процессы фотореалистичного преобразования за счет внедрения геометрической информации из самой GTA V. Так называемые «G-буферы» используют множество данных, таких как способность отражения поверхности автомобиля, расстояние между игровыми объектами и качество текстур.
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