Искусственный интеллект от Intel сделал игру GTA V невероятно фотореалистичной

Современные компьютерные игры уже погружают пользователя в виртуальный мир, максимально приближенный к действительности. Тем не менее новые разработки инженеров Intel Labs сделают игровой мир еще более реалистичным, обладающим фотографической детализацией. Проект, названный «Повышение качества фотореализма» (Enhancing Photorealism Enhancement), основан на машинном обучении и использует всю мощь искусственного интеллекта. Реализация пилотного проекта осуществляется на примере игры Grand Theft Auto V, которая и так славится максимальным приближением виртуального города Сан-Андреас к реалиям Лос-Анджелеса.

В тестовом режиме разработчики Intel проверили возможности машинного обучения нейронной сети на примере реальных фотографий немецких городов. Имеющиеся в распоряжении исследователей фото были преобразованы искусственным интеллектом и переданы в игровую систему. В результате было получено фотографически реалистичное изображение, подобное фотографиям, выполненным через лобовое стекло авто.