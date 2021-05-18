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Илон Маск опустился на третье место в списке самых богатых людей мира

Американский бизнесмен, основатель и исполнительный директор компании Tesla Илон Маск опустился со второго на третье место в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg billionaires index.

По оценке агентства, состояние Маска на фоне падения акций его компании сократилось на $3,16 млрд до $160,6 млрд. Таким образом на вторую строчку поднялась семья французского миллиардера Бернара Арно, владеющего, в частности, брендами Louis Vuitton и Sephora. Его состояние Bloomberg оценивает в $161,2 млрд.

Тем не менее, в списке Forbes Маск по-прежнему находится на втором месте после основателя Amazon Джеффа Безоса. С начала 2021 года основатель Tesla уже дважды обгонял Безоса и попадал на первую строчку рейтинга.

18 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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