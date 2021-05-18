Генри Кавилл показал новое фото с любимой

Генри Кавилл счастлив в отношениях с Натали Вискузо, и доказывает это новая публикация актера в Instagram, в которой он впервые прокомментировал свой роман.

Звезда «Ведьмака» опубликовал совместное фото с девушкой, а в подписи к нему обратился к поклонникам, которые критикуют его избранницу.

38-летний мужчина объяснил, что в последнее время замечает немало неприятных комментариев, касающихся его личной жизни. Он отметил, что ценит поддержку поклонников, но эта ситуация вышла из-под контроля.

Вам, выражает свое пренебрежение и демонстрирует свое недовольство удивительным разнообразием способов критиковать других, пора остановиться. Я знаю, что может быть забавно думать, сплетничать и нырять в наши личные дела, но ваша «страсть» неуместна и причиняет вред людям, о которых я больше всего забочусь. Все предположения о моей личной и профессиональной жизни не соответствуют действительности. – заявил Кавилл.

Отметим, что пара публично заявила о своих отношениях только в апреле, когда Генри и Натали поделились общей романтической фотографией в своих профилях в соцсети