Генерал ВС США рассказал о возможных последствиях палестино-израильского конфликта

Развитие вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной может усилить дестабилизацию обстановки в регионе, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Как передает «Интерфакс», Милли отметил, что конфликт также может повлиять на процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами. По его словам, разумным курсом «для всех заинтересованных сторон» станет деэскалация, поскольку «продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам».

В то же время генерал подчеркнул, что действия Израиля направлены на самооборону.