Финляндия начала резко сокращать закупку российской нефти

В рамках реализации плана по переходу к возобновляемой энергетике Финляндия начала сокращать закупки российской нефти. По данным Reuters, в первом квартале финские НПЗ закупили в России 2,1 млн тонн Urals, что на 25% меньше, чем годом ранее. При этом в апреле закупки снизились сразу на 64% — с 1,1 до 0,4 млн тонн.

Отметим, Финляндия — один из главных покупателей российской нефти в Европе, а крупнейшая в Финляндии нефтеперерабатывающая компания Neste Oil работает почти исключительно на российской Urals. Теперь же она решила переформатировать один из своих НПЗ в хранилище, а на другом резко сократила загрузку, чтобы провести модернизацию и начать работать с возобновляемыми источниками энергии.

По словам участников рынка, которых цитирует СМИ, объемам, от которых отказывается традиционный покупатель российской нефти, придется искать хозяев на открытом рынке, что скажется на цене.