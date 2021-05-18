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Финляндия начала резко сокращать закупку российской нефти

В рамках реализации плана по переходу к возобновляемой энергетике Финляндия начала сокращать закупки российской нефти. По данным Reuters, в первом квартале финские НПЗ закупили в России 2,1 млн тонн Urals, что на 25% меньше, чем годом ранее. При этом в апреле закупки снизились сразу на 64% — с 1,1 до 0,4 млн тонн.

Отметим, Финляндия — один из главных покупателей российской нефти в Европе, а крупнейшая в Финляндии нефтеперерабатывающая компания Neste Oil работает почти исключительно на российской Urals. Теперь же она решила переформатировать один из своих НПЗ в хранилище, а на другом резко сократила загрузку, чтобы провести модернизацию и начать работать с возобновляемыми источниками энергии.

По словам участников рынка, которых цитирует СМИ, объемам, от которых отказывается традиционный покупатель российской нефти, придется искать хозяев на открытом рынке, что скажется на цене.

18 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия
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