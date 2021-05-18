Эмма Уотсон прокомментировала слухи о своей помолвке

С бизнесменом Лео Робинтоном известная британская актриса Эмма Уотсон начала встречаться год назад. Через несколько месяцев после начала романа пары поползли слухи об их предполагаемой помолвке. Причиной тому стало кольцо на безымянном пальце левой руки Уотсон.

Долгое время звезда фильмов о Гарри Поттере хранила молчание, но вчера она наконец прокомментировала в соцсетях слухи о своей личной жизни.

Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами,

— написала она.

31-летняя Эмма также добавила, что отсутствие новостей о ней в прессе может означать то, что она просто проводит время так же, как и большинство людей в период пандемии.

Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей,



— объяснила звезда.