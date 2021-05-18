Байден поддержал прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высказался за прекращение огня, в то время как боевые действия между Израилем и ХАМАС продолжаются больше недели.

«Президент вновь заявил, что он твердо поддерживает право Израиля защищаться от неизбирательных ракетных атак. Президент приветствовал усилия по решению проблемы межобщинного насилия и установлению спокойствия в Иерусалиме», – говорится в сообщении Белого дома о телефонном разговоре.

Байден также призвал Израиль обеспечить защиту невинных гражданских лиц в условиях конфликта.

«Лидеры двух стран обсудили прогресс в военных операциях Израиля против ХАМАС и других террористических группировок в Газе, – отмечается в сообщении. – Президент высказался в поддержку прекращения огня и обсудил контакты США с Египтом и другими партнерами в этом направлении».

По заявлениям израильских военных, они уничтожили 15 километров туннелей в Газе, которые использовались ХАМАС, а также пятиэтажное здание, в котором размещалось министерство по делам религии, управляемое ХАМАС.

Кроме того, они заявили об уничтожении командира «Исламского джихада» на севере Газы Хуссама Абу Харбида.

В ответ «Исламский джихад» выпустил ракеты по израильскому прибрежному городу Ашдод, в результате чего, по словам официальных лиц, семь человек получили ранения.

После встречи с высшим руководством министерства обороны Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль «продолжит наносить удары по объектам террористов» и «будет вести операцию столько, сколько потребуется, чтобы вернуть спокойствие и безопасность всем гражданам Израиля»

В телефонном разговоре с Нетаньяху Байден также обсудил контакты с другими партнерами и союзниками в регионе в целях деэскалации напряженности.

Ранее в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен заявил журналистам, что чиновники всей администрации «ведут круглосуточную работу», чтобы положить конец насилию.

Глава американской дипломатии обсудил обострившийся конфликт со своими коллегами из Израиля, Египта, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также с верховным представителем ЕС по международным делам Жозепом Боррелем.

Блинкен отметил, что в регионе находится спецпосланник США, заместитель помощника госсекретаря по израильским и палестинским вопросам Хади Амр.