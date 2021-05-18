Австралийские учёные создали первый в мире препарат для оперативного лечения Covid-19

Учёные работали над препаратом с апреля 2020 года. Его основа — специальные наночастицы, покрытые синтетическими жировыми оболочками. Такие оболочки не взаимодействуют с жидкостями и клетками организма. Они надёжно несут в себе искусственно созданные гены — «патч», ломающий РНК коронавируса.

Наночастицы легко проходят сквозь оболочки клеток, в том числе и клеток лёгких. При столкновении с вирусом липидная оболочка вводит в него генетический «патч» и полностью выводит из строя — коронавирус больше не может внедряться в клетки лёгких и размножаться. Его «останки» быстро вымываются из клеток и выводятся из организма. Болезнь, которую вызвал коронавирус, прекращается.

Учёные надеются, что созданная ими терапия позволит свести смертность от Covid-19 к нулю. Они отмечают, что препарат неприхотлив: его можно месяц хранить при комнатной температуре, а при 4 °C — целый год. Это поможет охватить лечением отдалённые районы и слаборазвитые страны.