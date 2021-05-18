Ариана Гранде тайно вышла замуж

27-летняя певица Ариана Гранде вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного, агента по недвижимости Далтона Гомеса. Свадьба пары была тайной, информацию о бракосочетании пары подтвердил представитель певицы.

Отмечали торжество влюбленные в Монтесито в доме певицы. На церемонию они пригласили только самых близких.

С Далтоном Гомесом Ариана Гранде начала встречаться около полутора лет назад. В декабре они объявили о помолвке — своей возлюбленной Далтон подарил кольцо с крупным бриллиантом.

Все это время влюбленные вели закрытый образ жизни, поэтому и свадьбу свою предавать огласке не стали.

Они всегда хотели интимную церемонию и решили пожениться в прошлые выходные, потому что у обоих сейчас напряженные рабочие графики. Никто из них не хотел ждать.

Церемония была красивая и простая — Ари хотела, чтобы все было именно так. Все, что они хотели, — это разделить этот особенный момент вместе с близкими,

— рассказал инсайдер.