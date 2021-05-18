Апеляційний суд визнав законними рішення Царевич, яка засуджувала активістів “Автомайдану”

Київський апеляційний суд визнав законними рішення скандальної судді Оксани Царевич, яка позбавляла прав учасників “Автомайдану” у 2014 році.

Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат Роман Маселко.

“Київський апеляційний суд(Балацька, Горб, Сілкова) сьогодні підтвердив виправдувальний вирок судді Царевич”, – заявив Маселко.

Він зауважив, що у справі Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином.

“Сама Царевич у своєму останньому слові знову наголосила, що усі її рішення про засудження невинних були законними”, – додав адвокат.

“Але це ще не кінець. Ми ще поборемось, щоб Царевич не змогла знову виносити такі ж “законні” рішення. 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя”, – додав Роман Маселко.