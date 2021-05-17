Знаменитая Рита Ора встречается с лауреатом премии «Оскар» режиссером Тайкой Вайтити

Знаменитая Рита Ора встречается с лауреатом премии «Оскар» режиссером Тайкой Вайтити и по словам знакомых, они безумно счастливы.

Инсайдер рассказал, что роман Риты и Тайки начался в марте, но они держали его в тайне — об отношениях певицы и режиссера знали только их близкие.

Они действительно очень влюблены друг в друга,

— делился источник с изданием The Sun.

Познакомились они, похоже, в Сиднее — Ора прилетела туда на съемки предстоящего сезона шоу «Голос», а Вайтити работает там над фильмом «Тор: Любовь и гром».

Вайтити, который в прошлом году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Кролик Джоджо», больше двух лет назад расстался со своей супругой, продюсером Челси Уинстэнли. Пара воспитывает двоих детей.

Последним известным романом Риты Оры были ее отношения с сыном Джуда Лоу Рафферти, которые, впрочем, оказались весьма непродолжительными — влюбленные расстались спустя три месяца после их начала. Вскоре после расставания с сыном известного актера она стала встречаться с французским режиссером Роменом Гаврасом, но и эти отношения через несколько месяцев закончились.

Слухи о романе 30-летней британской певицы Риты Оры и 45-летнего новозеландского режиссера Тайки Вайтити появились уже несколько недель назад. Но на днях они наконец нашли подтверждение. Пару засняли вместе в Сиднее, когда они в обнимку прогуливались по городу, а затем отправились на завтрак, где вели себя как влюбленные — держались за руки, улыбались и не скрывали нежных чувств.