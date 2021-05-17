Задолго до развода у Билла Гейтса была репутация сомнительного поведения — NT

Задолго до развода у Билла Гейтса была репутация сомнительного поведения, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс».

К тому времени, когда Мелинда Френч Гейтс решила разорвать свой 27-летний брак, ее муж был известен во всем мире как пионер программного обеспечения, миллиардер и ведущий филантроп. Но в некоторых кругах Билл Гейтс заработал репутацию человека сомнительного поведения в рабочих условиях. Это привлекает новое внимание к персоне филантропа на фоне распада одной из самых богатых и влиятельных пар в мире.

По словам двух людей, знакомых с этим вопросом, в 2018 году г-жа Френч Гейтс была шокирована историей ранее нераскрытого иска его финансового директора о сексуальных домогательствах. После того, как г-н Гейтс перешел к конфиденциальному урегулированию вопроса, г-жа Френч Гейтс настояла на проведении стороннего расследования, чтобы прояснить информацию для себя.

По крайней мере, несколько раз Билл Гейтс преследовал женщин, которые работали на него в Microsoft и в Фонде Билла и Мелинды Гейтс, по словам людей, непосредственно знакомых с его предложениями, пишет издание.

В 2019 году совет директоров Microsoft, в котором сидел г-н Гейтс, начал расследование одного из этих дел после того, как получил уведомление о том, что он «пытался установить интимные отношения с сотрудником компании в 2000 году»

«Почти 20 лет назад был роман, который закончился мирно, — сказала Бриджит Арнольд, пресс-секретарь г-на Гейтса. «Решение Гейтса покинуть совет директоров никоим образом не связано с этим вопросом».

Другой «друг» — Джеффри Эпштейн, с которым г-н Гейтс познакомился в 2011 году, через три года после того, как г-н Эпштейн, который столкнулся с обвинениями в торговле девушками в целях сексуальной эксплуатации и признал себя виновным в вымогательстве проституции у несовершеннолетних. Г-жа Френч Гейтс выразила дискомфорт по поводу того, что ее муж проводит время с сексуальным преступником, но г-н Гейтс продолжал это делать, по словам людей, которые были на собраниях с двумя мужчинами или были проинформированы о них. ЭТо стало крайней точкой в отношениях супругов и