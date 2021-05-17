WarnerMedia и Discovery объявили о слиянии

Корпорация WarnerMedia, принадлежащая AT&T, и Discovery объявили о слиянии.

В новой компании 71% получат акционеры AT&T, 29% — акционеры Discovery. Сумма сделки составит 43 миллиарда долларов, ее планируется закрыть в середине 2022 года. Название новой объединенной компании пока не уточняется.

В новую компанию войдут Warner Bros. и ее дочерние подразделения, сеть HBO, онлайн-кинотеатр HBO Max, телеканалы CNN, TNT, TBS и Discovery Channel, стриминговый сервис Discovery+, а также киностудия и издательство DC ENtertainment.

На новостях об объединении акции Discovery выросли на 16%, AT&T — на 3%.

Слияние WarnerMedia и Discovery, в первую очередь, позволит им укрепить свои позиции на быстро развивающемся рынке стриминговых сервисов в борьбе с Netflix и Disney.