Высеченные в скале странны церкви Эфиопии оказались эпохи фараонов

Церковь Бет Габриэль Рафаэль Adam Jones / Wikimedia Commons

Археологи изучили высеченные в камне христианские церкви Лалибэлы (Lalibela) и Ваша Микаэль (Washa Mika’el) в Эфиопии. Ранее считалось, что они были созданы в одно время с распространением христианства в горных регионах Эфиопии в XII–XIII веках. Группа ученых обнаружила свидетельства того, что эти церкви были построены на месте пещер, высеченных еще до прихода христиан. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Комплекс вырезанных в скалах церквей находится в городе Лалибэла в Эфиопии. В конце XII века по приказу императора Гебре Мескеля Лалибэлы город стал столицей Эфиопского царства и оставался ею до конца XIII века. За это время было высечено одиннадцать церквей. Ученые объединяют их в две группы: северо–западную, юго–восточную. Лучше всего сохранившаяся церковь Бет Георгис находится на западе города и не входит ни в одну из групп.

Юго-восточная группа. 1) Стена, толщиной 1.10–1.15 метров, сложенная из двух рядов плит. 2) Неглубокий ров, высеченный вдоль стены. 3) Следы плит, крепившихся к естественному основанию. 4) Вырезанные в скале ступеньки. 5), Остатки стены, вырезанной из камня. 6) Остатки стены из выложенных в три яруса каменных плит

Мари-Лор Дера (Marie-Laure Derat) из Парижского университета вместе с группой археологов исследовала церковь Бет Габриэль Рафаэль, входящую в юго-восточную группу храмов Лалибэлы. Во время раскопок отвалов южнее церкви ученые обнаружили обломки стен. Похожие каменные плиты использовались при строительстве крыши церкви. На глубине более четырех метров находились остатки стены из базальтовых плит, скрепленных раствором. Радиоуглеродное датирование показало, что эти стены были построены в 1016–1165 годах, за два века до того, как Лалибэла стала центром христианства в Эфиопии.

Внешний западный фасад церкви Ваша Мика’эль: вход и остатки скульптур животных на ранней стене

Археологи изучили церковь Ваша Микаэль, находящуюся в 40 километрах юго-восточнее Лалибэлы. Она была высечена в скальном массиве на высокогорном плато. Скульптурные фризы покрывают северную, восточную и южную стены храма. Они изображают животных, в частности домашний скот, птиц, жирафов, слонов, верблюдов и неких мифических кошачьих существ. Человеческие фигуры изображены пешими, конными, с оружием и без. На груди одного из людей вырезан крест. Ученые полагают, что эта фигура свидетельствует о попытках ранней христианизации этого региона. Эти скульптуры относятся к периоду, когда Ваша Микаэль еще только предстояло превратиться в церковь.

Северная стена церкви Ваша Мика’эль

Данные, полученные учеными в ходе раскопок храмов Лалибэлы и Ваша Микаэль, говорят о том, что они были высечены до прихода христиан. А уже потом, спустя столетие, они были переделаны в церкви. Однако, для исследователей все еще остается неизвестным для каких целей изначально создавались эти подземные комплексы.