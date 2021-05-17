В Windows нашли неизвестную ошибку

Согласно публикациям в социальных сетях и на форуме Microsoft, при попытке установить апдейт KB5003173 появляется ошибка с кодом 0x800f0922. После этого операционная система инициирует автоматический откат. Также при инсталляции ОС пытается установить приложение Chromium Edge, однако и эта операция завершается ошибкой. На системном диске появляется пустая папка Edge.

По сообщениям специалистов, неизвестная ошибка возникает из-за проблемы совместимости обновления с браузером Microsoft Edge. Апдейт KB5003173 является частью накопительного обновления, касающегося версий 20H2 и 2004. KB5003173 был развернут 11 мая.

Позже пользователи рассказали, что смогли установить обновление после полной деинсталляции браузера Edge. Для этого следует зайти в каталог Program Files (x86), который находится на системном диске, затем найти там папку Microsoft. В ней будет располагаться каталог Edge, который нужно удалить. После этого необходимо перезагрузить систему и попробовать снова установить апдейт.

Microsoft пока что публично не отреагировала на проблемы.