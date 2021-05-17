В России возник дефицит древесины — в Сибири сумасшедшие цены

В России возник дефицит древесины — в Сибири сумасшедшие цены. Особенно страдает Забайкалье, где в настоящий момент лес вырубается массово и вывозится в Китай любым способом. В то же время восстановление лесного хозяйства практически ен проводится.

«Мы сегодня практически круглый год имеем закрытый лес, то есть удерживаем проблемы в закрытом виде. Из-за этого возникают вопросы поднятия цены на дрова. Раньше огромным источником дров для жителей Забайкалья были «Межхозлесы», — рассказал гендиректор ОАО «Агропромстрой» Александр Суворов.

«Межхозлес» — это организация, занимающаяся поставкой строительного леса для производителей сельскохозяйственных товаров и поставкой дров для сельского населения края. Поставщик дров, работающий с 1999 года в Забайкалье, был ликвидирован в 2016 году согласно федеральному закону за непредставление отчётности.

«Если уже сейчас не проработать этот вопрос на уровне администрации, ситуация только ухудшится, потому что для населения стоимость дров уже является неподъёмной», — добавил Суворов.