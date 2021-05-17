Милла Йовович опубликовала фотоотчет о небольшом путешествии в тайный лес GameHall — получи деньги за регистрацию » В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России Агентство внутренней безопасности Польши объявило о задержании 43-летнего гражданина республики Марчина К., подозреваемого в шпионаже в пользу России. По данным ведомства, он занимался сбором информации о военной отрасли и передавал эти данные российской разведке. Подозреваемого задержали 5 мая. Задержанный признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Ему назначен трехмесячный арест. В середине апреля МИД Польши объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Варшаве. Москва в ответ выслала пятерых польских дипломатов.