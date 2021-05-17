В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши объявило о задержании 43-летнего гражданина республики Марчина К., подозреваемого в шпионаже в пользу России.
По данным ведомства, он занимался сбором информации о военной отрасли и передавал эти данные российской разведке.
Подозреваемого задержали 5 мая. Задержанный признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Ему назначен трехмесячный арест.
В середине апреля МИД Польши объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Варшаве. Москва в ответ выслала пятерых польских дипломатов.
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